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Межбанк: фактор окончания рабочей недели сработал в полном объеме

Межбанк: фактор окончания рабочей недели сработал в полном объеме

Пятница на валютном рынке подхватила эстафету четверга и прошла без особых сюрпризов по курсу. Нацбанк на рынок не выходил. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, все основные события развернулись в первой половине дня, а после обеда некоторые покупатели-нерезиденты дождались «дна» по курсу доллара и оперативно закрыли свои покупки.

После них на межбанке уже наступило полное затишье и только спекулянты с небольшими лотами еще оставались на торгах. Но ловить им было особо нечего и на курс они уже существенно своими операциями не повлияли. В итоге, доллар за день подешевел на 1 копейку — с 27,92/27,94 до 27,91/27,93 гривен, а евро почти на 2 копейки — с 33,1940/33,2178 до 33,1766/33,1975 гривен. Фактор окончания рабочей недели сработал в полном объеме.

Ход торгов:

В первой половине дня прошла основная часть сделок с небольшим превышением предложения над спросом. Продавцы первые два часа еще сопротивлялись и пытались удержать оборону по курсу и не снижать свои ценники, но им это удавалось слабо. В итоге, с утренних 27,915/27,94 гривен доллар к 11:00 подешевел до 27,915/27,93 гривен, а к 12:00 просел до 27,885/27,90.

После полудня спрос начал несколько расти как за счет местных покупателей, так и нерезидентов, и на обед дилеры банков ушли при котировках 27,895/27,91 гривен за доллар, а после обеда они плавно подросли до 27,91/27,93. Этот уровень котировок продержался с небольшими отклонениями уже до самого окончания сессии.

Главные события 9 апреля на валютном рынке:

  • Доллар на межбанке подешевел на 1 копейку — с утренних 27,92/27,94 до 27,91/27,93 гривен.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9205 гривен, а официальный курс на 12 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9094 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,91 / 27,93
евро — 33,19 / 33,21

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1890 / 1,1892

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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