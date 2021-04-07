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Укрзализныця в прошлом году получила ₴11,9 миллиарда чистого убытка

Укрзализныця в прошлом году получила &#8372;11,9 миллиарда чистого убытка

По итогам 2020 года АО «Укрзализныця» получило чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Убыточный результат получен вследствие одновременного влияния на отрасль целого ряда негативных факторов, вызванных распространением пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Укрзализныцю значительно повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом на 10,3% и 58,3% соответственно. Также на финансовом результате сказалось значительное колебание курсовых разниц, в результате чего получен чистый убыток от курсовых разниц в размере 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.

В компании добавляют, что карантинные ограничения значительно повлияли на уровень экономической активности предприятий, и некоторые из них имели непосредственное влияние на деятельность Укрзализныци. В частности, временно прекращались железнодорожные пассажирские перевозки по всем видам сообщения. Карантинные меры, которые активно принимаются начиная с марта 2020 года, привели к снижению спроса на перевозки грузов.

«Несмотря на остановку пассажирского и снижение поступлений от грузового сегмента бизнеса, обществом приложены максимальные усилия для обеспечения устойчивого, непрерывного перевозочного процесса грузовых перевозок и поддержки реального сектора экономики страны», — подчеркивают в УЗ.

По информации пресс-службы, управленческий персонал разрабатывает мероприятия, призванные улучшить финансовые показатели и как можно скорее обеспечить восстановление общества от последствий воздействия COVID-19. Так, инициировано изменение системы тарифообразования, снижение налоговой нагрузки, получение дополнительных поступлений денежных средств за счет оптимизации непрофильных активов.

В то же время в компании продолжается оптимизация бизнес-процессов, введен режим жесткой экономии: фокус на критически важные направления (капитальный ремонт локомотивов, грузовых вагонов и электрификация участков инфраструктуры), проведена приоритезация основных расходов общества, оптимизированы операционные расходы.

По материалам УКРИНФОРМ
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