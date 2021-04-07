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НБУ установил новые тарифы на услуги по регистрации и лицензированию

НБУ установил новые тарифы на услуги по регистрации и лицензированию

Национальный банк пересмотрел и установил новые тарифы на предоставление отдельных услуг по регистрации и лицензированию.

НБУ в частности актуализировал названия своих услуг, ввел новые и установил тарифы на них на уровне себестоимости таких услуг.

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 10 апреля 2021 года. Соответствующие нормы содержит постановление НБУ №29 от 8 апреля 2021 года.

В частности, рассмотрение пакета документов о согласовании устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, составит 70 140 грн. Рассмотрение документов о предоставлении банковской лицензии юрлицу, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность – 55170 грн.

Рассмотрение пакета документов по аккредитации филиала иностранного банка на территории Украины составит 75 380 грн. А рассмотрение документов о начале банком/филиалом иностранного банка нового вида деятельности и/или предоставления нового вида финуслуг – 24 200 грн.

Рассмотрение пакета документов о выдаче разрешения на создание дочернего банка/филиала/представительства украинского банка на территории другого государства составит 25 290 грн.

Обновленные реквизиты счетов для оплаты услуг в сфере регистрации и лицензирования размещены на специальной странице сайта НБУ.

По материалам Финансовый клуб
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