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Алена Андроникова получила звание «Shine Lady IN Финансовый рынок»

Group CEO Moneyveo Алена Андроникова вошла в список «Shine 2021 – лучшие деловые леди Украины» – номинация «Shine Lady IN Финансовый рынок». Рейтинг представило информационное агентство Investory News. Победительниц выбирали среди женщин, которые являются владельцами, основателями, партнерами или руководителями бизнеса.

«Для меня большая честь быть в ряду с лидерами финансового рынка и попасть в список “Shine 2021 – лучшие деловые леди страны“. Особенно в финансовой сфере – здесь я приобрела много знаний и вместе со своей командой достигла отличных результатов. За время моей работы в Moneyveo компания выросла в 10 раз. Мы вышли на международный рынок, расширили портфель кредитных продуктов, внедрили много технологических инноваций. Все эти победы стали возможными благодаря ежедневному труду и стремлению нашей команды создавать для украинцев сервис самого высокого – европейского – уровня»,рассказывает Алена.

В рейтинг Shine 2021 также вошли представительницы Vodafone Украина, Academy DTEK, Digital Transformation Corporation, Метінвест и другие.

Об Алене Андрониковой. За плечами Алены – 20 лет опыта работы,в том числе порядка 13 – в бизнес-менеджменте. Она является экспертом в разработке и интеграции стратегий, реинжиниринга процессов в соответствии с концепцией Lean и максимизации прибыли. В марте 2021 года видим Group CEO Moneyveo в рейтинге «Топ-25 самых успешных женщин украинского бизнеса». Издание DS News назвало Алену Андроникову лидером трансформаций.

В Манивео Алена создала инновационную стратегию развития компании, которая привела к масштабированию и многократному росту бизнеса. В то же время было сформировано и внедрено ценностное предложение работодателя (EVP). В результате удовлетворенность работой со стороны сотрудников увеличилась до 92%.

Group CEO Moneyveo существенно повысила и трансформировала уровень социальной ответственности компании. Сегодня это уже три полноценных направления деятельности: помощь онкобольным детям, образовательные проекты, поддержка украинских военных.

Под управлением Алены Андрониковой Moneyveo получила много престижных национальных и международных наград. Среди них: статус «Лидер года 2020» в Национальном бизнес-рейтинге и «Лучший сервис онлайн-кредитования в Украине» – согласно оценке потребителей финансовых услуг и жюри PaySpace Magazine Awards. Также компания ежегодно становится обладателем таких наград, как «Выбор года», «Бренд года», «Звезда качества» и другие. По версии делового журнала delo.ua, Moneyveo признана одной из самых инновационных компаний в Украине.

По материалам Moneyveo
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