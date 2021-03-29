0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Налоговики прикрыли в Днепре «центр минимизации платежей в бюджет»

Налоговики прикрыли в Днепре «центр минимизации платежей в бюджет»

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области ликвидировали так называемый межрегиональный «центр минимизации платежей в бюджет», организованный группой лиц.

Как сообщает пресс-центр ГФС, организаторы незаконного бизнеса предоставляли услуги различным предприятиям реального сектора экономики по минимизации уплаты налогов в бюджет за счет незаконного формирования налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость. — Ред.).

Преступная группа минимизировала налоги путем совершения «бестоварных» финансово-хозяйственных операций и незаконного перевода денег из безналичной формы в наличную.

По результатам проведенных мероприятий, установлен ряд сельхозпредприятий, которые были зарегистрированы в налоговых органах исключительно для перевода безналичных средств в наличность.

Так, например, одно из предприятий, которое было задействовано в схеме минимизации налоговых обязательств по НДС, уклонилось от уплаты налога на 8 млн грн.

В рамках уголовного производства проведен ряд обысков офисных и производственных помещений. В результате санкционированных обысков обнаружены оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов фигурантов, черновые записи, печати и тому подобное.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы в рамках уголовного производства.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.