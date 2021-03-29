Налоговики прикрыли в Днепре «центр минимизации платежей в бюджет»

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области ликвидировали так называемый межрегиональный «центр минимизации платежей в бюджет», организованный группой лиц.
Как сообщает пресс-центр ГФС, организаторы незаконного бизнеса предоставляли услуги различным предприятиям реального сектора экономики по минимизации уплаты налогов в бюджет за счет незаконного формирования налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость. — Ред.).
Преступная группа минимизировала налоги путем совершения «бестоварных» финансово-хозяйственных операций и незаконного перевода денег из безналичной формы в наличную.
По результатам проведенных мероприятий, установлен ряд сельхозпредприятий, которые были зарегистрированы в налоговых органах исключительно для перевода безналичных средств в наличность.
Так, например, одно из предприятий, которое было задействовано в схеме минимизации налоговых обязательств по НДС, уклонилось от уплаты налога на 8 млн грн.
В рамках уголовного производства проведен ряд обысков офисных и производственных помещений. В результате санкционированных обысков обнаружены оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов фигурантов, черновые записи, печати и тому подобное.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы в рамках уголовного производства.
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