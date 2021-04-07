В Германии разработали стекло, которое снижает энергопотребление и регулирует температуру в помещении

Немецкие ученые разработали стекло, которое снижает энергопотребление и регулирует температуру в помещении.

Об этом научные сотрудники Кассельского университета рассказали в статье «Микрозеркальные матрицы MOEMS в интеллектуальных окнах для управления дневным светом», опубликованной недавно в первом номере журнала оптических микросистем, передает techxplore.com.

«Наше интеллектуальное остекление базируется на миллионах микрозеркал, невидимых невооруженным глазом, и отражает солнечный свет в соответствии с действиями пользователя, положение солнца, часы дня и времена года, обеспечивая индивидуальное управление освещением внутри здания», — говорит Хармут Хиллмер.

Матрица микрозеркал неуязвима для ветра, мытья окон или любых погодных условий, поскольку она находится в пространстве между оконным стеклом, заполненным газом, таким как аргон или криптон. Остекление обеспечивает бесплатное солнечное тепло зимой и предотвращает перегрев летом, а пропускает естественный дневной свет, экономит энергию до 35%, значительно сокращая выбросы CO2 до 30% и сокращает использование на 10% стали и бетона в многоэтажных домах.

Если летом нет пользователя в помещении, все зеркала переключаются вертикально, сохраняя солнечное тепло снаружи, это экономит энергию за счет минимизации теплопередачи. Когда датчики обнаруживают присутствие пользователя, верхние зеркала открываются и отражают дневной свет на потолке. Помещение остается прохладным, экономя энергию на кондиционировании.

Части комнаты, которые подальше от окна, можно эффективно освещать дневным светом, экономя энергию на искусственном освещении.

Если зимой нет пользователя, все зеркала открываются и собирают энергию, отражая солнечное излучение на стену, действуя как солнечный обогреватель. Это экономит энергию для обогрева. Как только датчики обнаруживают присутствие пользователя, все зеркала перенаправляют всю солнечную энергию в потолок, чтобы минимизировать блики. Теперь потолок действует как солнечный обогреватель, экономя тепловую энергию.

Микрозеркала MEMS интегрированы в изоляционное остекление и управляются электронной системой. Ориентация зеркал регулируется напряжением между соответствующими электродами. Датчики движения в комнате определяют количество, положение и перемещение пользователей в комнате.