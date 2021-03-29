Раскрыт дизайн доступного смартфона Samsung Galaxy A22 5G

В Сети появились изображения и видео, на которых демонстрируется новый доступный смартфон Galaxy A22 5G.
Напомним, что Samsung представила свою новую модель Galaxy A21 еще в апреле прошлого года, и ожидается, что уже в ближайшее время она покажет свой новый смартфон Galaxy A22 5G. Ожидается, что девайс станет самым доступным смартфоном компании с поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Samsung Galaxy A22 5G будет доступен по цене 185 долларов США и будет конкурировать с 5G-смартфонами других брендов, таких как Huawei, Xiaomi, OPPO и Vivo. Модель получит чипсет MediaTek Dimensity 700, но будет доступна также версия с чипсетом Helio и поддержкой лишь 4G.
Фото: LetsGoDigital
У Samsung Galaxy A22 5G получит основную камеру с главным сенсором 48 МП, ультрашироким 8 МП, макро 2 МП и датчиком глубины 2 МП. Модель должна выйти в версиях с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Для некоторых стран выпустят версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти.
Ожидается, что при выпуске этой модели компания Samsung будет использовать ODM-услуги других производителей. Такой стратегии компания придерживалась на рынке Китая и Индии. Такая стратегия вызвала негативную реакцию у некоторых поставщиков комплектующих, которые ранее занимались поставкой компонентов для Samsung.
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