0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Раскрыт дизайн доступного смартфона Samsung Galaxy A22 5G

Раскрыт дизайн доступного смартфона Samsung Galaxy A22 5G

В Сети появились изображения и видео, на которых демонстрируется новый доступный смартфон Galaxy A22 5G.

Напомним, что Samsung представила свою новую модель Galaxy A21 еще в апреле прошлого года, и ожидается, что уже в ближайшее время она покажет свой новый смартфон Galaxy A22 5G. Ожидается, что девайс станет самым доступным смартфоном компании с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Samsung Galaxy A22 5G будет доступен по цене 185 долларов США и будет конкурировать с 5G-смартфонами других брендов, таких как Huawei, Xiaomi, OPPO и Vivo. Модель получит чипсет MediaTek Dimensity 700, но будет доступна также версия с чипсетом Helio и поддержкой лишь 4G.


Фото: LetsGoDigital

У Samsung Galaxy A22 5G получит основную камеру с главным сенсором 48 МП, ультрашироким 8 МП, макро 2 МП и датчиком глубины 2 МП. Модель должна выйти в версиях с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Для некоторых стран выпустят версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти.

Ожидается, что при выпуске этой модели компания Samsung будет использовать ODM-услуги других производителей. Такой стратегии компания придерживалась на рынке Китая и Индии. Такая стратегия вызвала негативную реакцию у некоторых поставщиков комплектующих, которые ранее занимались поставкой компонентов для Samsung.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.