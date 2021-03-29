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ГФС за три месяца изъяла из незаконного оборота табачных изделий на 227 миллионов

ГФС за три месяца изъяла из незаконного оборота табачных изделий на 227 миллионов

В течение января-марта 2021 года сотрудники Государственной фискальной службы изъяли из незаконного оборота табачных изделий на сумму 226,6 млн грн, физический объем изъятой продукции составляет 36,4 тыс. т.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках административных производств было изъято 3,3 тыс. т продукции на сумму 21,6 млн грн, в рамках уголовных производств — 33,1 тыс. т на сумму 205 млн грн.

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«Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 года нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Он добавил, что такую динамику необходимо сохранить в дальнейшем, чтобы полностью ликвидировать такое явление, как незаконный оборот подакцизной продукции. ГФС продолжает досудебные расследования по фактам незаконного оборота табачной продукции и передачу материалов в судебные инстанции.

По материалам УКРИНФОРМ
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