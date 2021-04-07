Облагается ли налогом выходное пособие при выходе на пенсию

Выходное пособие в связи с увольнением работника,
Об этом сообщает ГНС в Запорожской области.
Ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных в форме:
Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону.
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Перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика, определен п. 165.1 ст. 165 НКУ. Исключения, предусмотренные указанным пунктом, не распространяются на выплату денежного пособия при выходе на пенсию.
Следовательно, выходное пособие в связи с увольнением работника,
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