Облагается ли налогом выходное пособие при выходе на пенсию

Выходное пособие в связи с увольнением работника, в т. ч. при выходе на пенсию, облагается налогом на доходы физических лиц.

Об этом сообщает ГНС в Запорожской области.

Ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных в форме:

заработной платы,

других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляемых плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону.

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Перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика, определен п. 165.1 ст. 165 НКУ. Исключения, предусмотренные указанным пунктом, не распространяются на выплату денежного пособия при выходе на пенсию.

Следовательно, выходное пособие в связи с увольнением работника, в т. ч. при выходе на пенсию, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5% на общих основаниях.

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