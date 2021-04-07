В Китае установлен новый исторический рекорд по продаже автомобилей

В Китае в первом квартале этого года было зарегистрировано в общей сложности 9,66 млн моторных транспортных средств, что является новым историческим рекордом.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает “Синьхуа”.

По данным министерства, по состоянию на март 2021 года в Китае насчитывалось 378 млн моторных транспортных средств, в том числе 287 млн автомобилей. Число водителей достигло 463 млн, из которых 425 млн являются водителями автомобилей, добавили в министерстве.

Для сравнения, по данным China Association of Automotive Manufacturers (CAAM), за весь 2020 год в Китае было продано 19,9 млн новых легковых автомобилей.