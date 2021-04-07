0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

В Китае установлен новый исторический рекорд по продаже автомобилей

В Китае установлен новый исторический рекорд по продаже автомобилей

В Китае в первом квартале этого года было зарегистрировано в общей сложности 9,66 млн моторных транспортных средств, что является новым историческим рекордом.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает “Синьхуа”.

По данным министерства, по состоянию на март 2021 года в Китае насчитывалось 378 млн моторных транспортных средств, в том числе 287 млн автомобилей. Число водителей достигло 463 млн, из которых 425 млн являются водителями автомобилей, добавили в министерстве.

Для сравнения, по данным China Association of Automotive Manufacturers (CAAM), за весь 2020 год в Китае было продано 19,9 млн новых легковых автомобилей.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.