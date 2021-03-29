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Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспорте

Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспорте

Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Это позволит уравнять права тех граждан, которые живут в крупных городах и постоянно пользуются многими видами транспорта, и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко. В ведомстве уже разработан документ, предусматривающий замену льгот соответствующими выплатами.

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По словам заместителя министра, в Украине есть 8 разных законов, регламентирующих право на льготный проезд в транспорте для 2,4 млн граждан. Но эти люди живут совсем в разных регионах страны и имеют разный доступ к транспортной инфраструктуре.

«Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум до 3 видам транспорта — городскому, пригородному, междугородному и т. д. С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре», — отметил Музыченко.

Чиновник уверен, что идея монетизации льготного права на проезд способна решить эту проблему. При этом, происходить она будет для всех одинаково независимо от того, пользуется льготник транспортом или нет. Учитывая то, что на сегодняшний день расходы на льготный проезд в транспорте переведены децентрализацией на местные бюджеты, то монетизация льгот на проезд в общественном транспорте будет передана на усмотрение местных властей, объяснил Музыченко.

Чиновники на местах будут самостоятельно определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета.

«Форма монетизации может быть абсолютно разная. Это могут быть наличные выплаты, это могут быть зачисленные средства на карту или зачисленные поездки на карту. Учитывая то, что в отдельных населенных пунктах развиваются электронные системы оплаты проезда, учета и т. д., то орган местного самоуправления должен решать все эти вопросы самостоятельно», — резюмировал замминистра.

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По материалам Обозреватель
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