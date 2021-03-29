0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Выселение должника из жилья, которое является предметом ипотеки, без предоставления жилья - объяснение ВС

Выселение должника из жилья, которое является предметом ипотеки, без предоставления жилья - объяснение ВС

Если ипотечное имущество приобретено за личные средства заемщика, а не за счет кредита, то выселение таких граждан возможно лишь с одновременным предоставлением другого постоянного жилья.

О деталях рассказали в пресс-службе Верховного Суда, пишет sud.ua.

Читайте также: Ипотека под 7%: подводные камни и чем заменить такой кредит

Гражданам, которых выселяют из жилых помещений, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение, за исключением выселения граждан при обращении взыскания на жилые помещения, которые были приобретены ими за счет кредита (займа) банка или другого лица, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

Таким образом, указанной нормой установлено общее правило о невозможности выселения граждан без предоставления другого жилого помещения.

Исключение. Допускается выселение граждан без предоставления другого жилого помещения при обращении взыскания на жилое помещение, которое было приобретено гражданином за счет кредита, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения.

Определяющим при решении вопроса о том, есть ли основания для выселения лиц, проживающих в жилом помещении, которое было передано в ипотеку с целью обеспечения выполнения обязательств по кредиту, является установление того, за какие средства приобретено ипотечное имущество.

Если ипотечное имущество приобретено за личные средства заемщика, а не за счет кредита, то выселение таких граждан возможно лишь с одновременным предоставлением другого постоянного жилья.

Справка Finance.ua:

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.