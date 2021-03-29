Выселение должника из жилья, которое является предметом ипотеки, без предоставления жилья - объяснение ВС

Если ипотечное имущество приобретено за личные средства заемщика, а не за счет кредита, то выселение таких граждан возможно лишь с одновременным предоставлением другого постоянного жилья.
О деталях рассказали в пресс-службе Верховного Суда, пишет sud.ua.
Читайте также: Ипотека под 7%: подводные камни и чем заменить такой кредит
Гражданам, которых выселяют из жилых помещений, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение, за исключением выселения граждан при обращении взыскания на жилые помещения, которые были приобретены ими за счет кредита (займа) банка или другого лица, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения.
🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.
Таким образом, указанной нормой установлено общее правило о невозможности выселения граждан без предоставления другого жилого помещения.
Исключение. Допускается выселение граждан без предоставления другого жилого помещения при обращении взыскания на жилое помещение, которое было приобретено гражданином за счет кредита, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения.
Определяющим при решении вопроса о том, есть ли основания для выселения лиц, проживающих в жилом помещении, которое было передано в ипотеку с целью обеспечения выполнения обязательств по кредиту, является установление того, за какие средства приобретено ипотечное имущество.
Если ипотечное имущество приобретено за личные средства заемщика, а не за счет кредита, то выселение таких граждан возможно лишь с одновременным предоставлением другого постоянного жилья.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты6 ч. назад - 1034 7
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспорте7 ч. назад - 1165 7
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцев13 ч. назад - 2116 4
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1758 4
В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижается11 ч. назад - 883 2
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцев13 ч. назад - 2116 4
Какой валовой внешний долг накопила Украина и другие государстваВчера, 21:00 - 2030
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспорте7 ч. назад - 1165 7
Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты6 ч. назад - 1034 7
В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижается11 ч. назад - 883 2
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 132
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 843 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2383 6
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1731 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1151