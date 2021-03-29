Выселение должника из жилья, которое является предметом ипотеки, без предоставления жилья - объяснение ВС

Если ипотечное имущество приобретено за личные средства заемщика, а не за счет кредита, то выселение таких граждан возможно лишь с одновременным предоставлением другого постоянного жилья.

О деталях рассказали в пресс-службе Верховного Суда, пишет sud.ua.

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Гражданам, которых выселяют из жилых помещений, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение, за исключением выселения граждан при обращении взыскания на жилые помещения, которые были приобретены ими за счет кредита (займа) банка или другого лица, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения.

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Таким образом, указанной нормой установлено общее правило о невозможности выселения граждан без предоставления другого жилого помещения.

Исключение. Допускается выселение граждан без предоставления другого жилого помещения при обращении взыскания на жилое помещение, которое было приобретено гражданином за счет кредита, возврат которого обеспечен ипотекой соответствующего жилого помещения.

Определяющим при решении вопроса о том, есть ли основания для выселения лиц, проживающих в жилом помещении, которое было передано в ипотеку с целью обеспечения выполнения обязательств по кредиту, является установление того, за какие средства приобретено ипотечное имущество.

Если ипотечное имущество приобретено за личные средства заемщика, а не за счет кредита, то выселение таких граждан возможно лишь с одновременным предоставлением другого постоянного жилья.

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