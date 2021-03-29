Криклий назвал возможные сроки подписания соглашения об открытом небе с ЕС

Украина рассчитывает подписать соглашение об открытом небе с Европейским союзом до конца июня. Перед этим проект соглашения должен быть одобрен Советом Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
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По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, процесс подготовки к подписанию соглашения об открытом небе продолжается.
«Как для нас, так и для европейской стороны скорое заключение этого соглашения является одним из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня», — сказал он.
Министр отметил, что подписание соглашения позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, а также снять монополию на отдельные маршруты и облегчить открытие новых.
«В будущем как и украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты в пределах Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты», — пояснил Криклий.
Также заключение соглашения позволит скорее восстановить рынок авиаперевозок после коронакризиса.
Напомним, вчера Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета Европы о подписании соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС.
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