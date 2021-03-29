В «Укравтодоре» рассказали о 5 новациях, которые должны реформировать дорожную отрасль

В ближайшие три года «Укравтодор» в рамках выполнения президентской программы «Большая стройка» планирует ряд реформ дорожной отрасли. Основная цель изменений — равные условия для участников дорожных тендеров и минимизация коррупционных рисков.

Об этом сообщает «Центр транспортных стратегий».

«Фундаментальные изменения в отрасли будут внедряться по принципам стран ЕС на основе успешных кейсов западных партнеров. В частности, ключевые реформы будут реализовываться при поддержке ЕБРР», — рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

В «Укравтодоре» выделяют 5 основных новаций, которые начались еще в 2020-м и будут продолжены в ближайшие годы.

Во-первых, это большой антикоррупционный проект при поддержке ЕБРР. Финализация и утверждение плана антикоррупционных мероприятий запланированы на июль этого года, имплементация — на 2021−2023 годы.

Среди других мер, которые планирует принять «Укравтодор», чтобы избежать коррупции, — перевод всей документации в электронный формат, создание открытых реестров АБЗ, калькулятор расчета опыта подрядчика, а также либерализация ценообразования.

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Следующая новация — новая методология закупок, которую «Укравтодор» представил в прошлом году. Новые правила призваны предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать «тендерным троллям», которые умышленно блокируют проведение госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством.

Еще одна из целей «Укравтодора» — равные условия для бизнеса. По словам Кубракова, для иностранных компаний основным барьером сегодня являются наши советские сметы. Планируется, что индивидуальные сметные нормы, как и формы КБ-2 В, КБ-3, должны уйти в прошлое, открыв двери для новых технологий и прозрачности отрасли.

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Одна из внутренних реформ «Укравтодора» — запуск системы E-Road, в которой областные службы автодорог ежедневно отчитываются о проделанной работе. Как отмечается в статье, задача на ближайшее время — сделать эту платформу публичной.

Особую роль в «Укравтодоре» также отводят предприятию «ГосдорНИИ». Как отмечается, главной задачей ГП на этот год является нормативно-методическое сопровождение ключевых реформ отрасли и имплементация европейских норм и стандартов.

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