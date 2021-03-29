Через аэропорт «Одесса» пытались вывезти контрабандных сигарет на 3 миллиона

Служба безопасности Украины обнаружила в Международном аэропорту «Одесса» партию незаконно ввезенных подакцизных товаров. Оперативники спецслужбы изъяли 100 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью свыше 3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз следует из одной из стран Персидского залива. По документам, сигареты ввозились под видом товаров широкого потребления.

Правоохранители в пределах начатого уголовного производства провели в Одессе обыски по месту регистрации фирмы-получателя и по месту жительства лиц, причастных к противоправной сделке.

Ведется досудебное расследование.



Фото: СБУ