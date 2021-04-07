Оформление паспорта во время карантина

В Государственной миграционной службе заверили, что во время карантина можно без проблем оформить ID и загранпаспорта, а также получить консультации по любым вопросам, касающимся работы службы.
Об этом сообщает ГМС в Facebook.
Как сказано в сообщении:
Способы консультации online:
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