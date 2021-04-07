Оформление паспорта во время карантина

В Государственной миграционной службе заверили, что во время карантина можно без проблем оформить ID и загранпаспорта, а также получить консультации по любым вопросам, касающимся работы службы.

Об этом сообщает ГМС в Facebook.

Как сказано в сообщении:

оформить ID-карту, загранпаспорт или вклеить фото по возрасту можно в любом подразделении ГМС или ЦПАУ — независимо от места регистрации. Записаться в онлайн очередь можно по ссылке

или — независимо от места регистрации. Записаться в онлайн очередь можно по ссылке проверить готовность биометрического паспорта можно онлайн с помощью е-сервиса ГМС «Проверка состояния оформления документа»

«Проверка состояния оформления документа» для получения готового документа записываться в е-очередь не нужно;

не обязательно получать паспорт сразу. Если документ не нужен немедленно, то получить его можно позже, после улучшения эпидемической ситуации.

Способы консультации online:

через е-сервис ГМС «Приемная электронных обращений граждан» (официальный ответ дается в сроки, предусмотренные законодательством);

«Приемная электронных обращений граждан» (официальный ответ дается в сроки, предусмотренные законодательством); оставив комментарий под заметками на официальной FB-странице ГМС ;

; через личные сообщения на областных FB-страницах Миграционной службы;

позвонив в аппарат ГМС по номерам (050) 138−29−11, (096) 915−00−28 или на «горячие линии» областных управлений ГМС .

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