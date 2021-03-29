Фонд госимущества начнет продавать хлебокомбинаты

Фонд госимущества передаст на приватизацию семь проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП).

Об этом сообщил заместитель главы Фонда Тарас Елейко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

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«В Фонд были переданы семь КХП, три из которых — не работающие, четыре — работающие. Общая мощность хранения — 634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине», — сказал он.

Среди хлебокомбинатов, которые подлежат приватизации — Новопокровский (Харьковская область), Неполоковецкий (Черновицкая область), Дунаевецкий (Хмельницкая обл.), Радивиловский (Ровенская обл.).

Среди не работающих — Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, имущество которых полностью арестовано.

Глава Фонда Дмитрий Сенниченко, также присутствовавший на заседании, добавил, что, по информации СБУ, в 2018—2019 годах в эти семь КХП не осуществлялось достаточно инвестиций, и они доведены до банкротства.

«На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок», — добавил Сенниченко.

По его словам, в первом полугодии 2021 года планируется приватизировать 3 предприятия. В последнюю очередь на приватизационные аукционы будут выставлены наиболее проблемные КХП.

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