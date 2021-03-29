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Минздрав обновил карантинные зоны: количество «красных» регионов увеличилось

Минздрав обновил карантинные зоны: количество «красных» регионов увеличилось

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: на «красном» уровне оказались еще две области.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 9 апреля.

Министерство официально ужеточило карантин до красного уровня в Запорожской и Хмельницкой областях. Также жесткие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах — это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 000 населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: если два дня назад уровень госпитализаций был 129,0, то сегодня — 133,9.

Также высокие показатели в «красных» — Житомирской — 111,3; Николаевской области — 112,0; Черниговской — 106,2, а также в Киеве — 107,0.

Оранжевая зона уменьшилась до 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Желтая только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%. Зеленых регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Справка Finance.ua:

  • Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей, которые невзирая на локдаун продолжили работать в полном объеме, о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах.
  • В Украине разрешили в «красной» зоне работать химчисткам, а также торговать посадочным материалом.
  • Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что влияние локдаунов в этом году не столь разрушительно, как было во втором квартале 2020 года. Экономика уже адаптировалась к карантинным мероприятиям.

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По материалам ТСН
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