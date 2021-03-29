Минздрав обновил карантинные зоны: количество «красных» регионов увеличилось

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: на «красном» уровне оказались еще две области.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 9 апреля.
Министерство официально ужеточило карантин до красного уровня в Запорожской и Хмельницкой областях. Также жесткие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах — это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 000 населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: если два дня назад уровень госпитализаций был 129,0, то сегодня — 133,9.
Также высокие показатели в «красных» — Житомирской — 111,3; Николаевской области — 112,0; Черниговской — 106,2, а также в Киеве — 107,0.
Оранжевая зона уменьшилась до 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
Желтая только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%. Зеленых регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
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