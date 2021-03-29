0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

В Украине хотят вернуть дорожный сбор для автотранспорта - СМИ

В Украине хотят вернуть дорожный сбор для автотранспорта - СМИ

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести обязательный техосмотр для частного автотранспорта. Соответствующий законопроект уже есть на сайте Министерства инфраструктуры.

Однако, кроме возврата техосмотра, в министерстве продвигают и идею возврата дорожного сбора с автовладельцев, пишет autoconsulting

В Мининфраструктуры хотят с помощью дорожного сбора стимулировать украинцев покупать более экологичные авто, то есть привязать ставки дорожного сбора к уровню выхлопа авто.

Это предложение обсуждалось на заседании Кабинета Министров в пакете предложений по развитию электрозарядной инфраструктуры и т.п. Сами ставки не озвучивались.

Кроме того, тот самый “дорожный сбор”, который хотят реанимировать, водители и так сейчас платят – он “зашит” в виде части акциза в стоимость топлива. Его непосредственно уплачивают в бюджет операторы нефтерынка. Более того, Украина отказалась от фиксированного транспортного сбора в 2011 году, после отмены техосмотра и перешла на систему его взимания с реализуемого топлива по нескольким причинам.

Во-первых, исчезла контрольная точка, где государство проверяло уплату транспортного налога (при прохождении ТО).

Во-вторых, налог в цене топлива был более справедливым. Тот, кто больше ездит – больше и платит.

Ранее величина транспортного налога зависела от кубатуры двигателя и никак не учитывала частоту поездок.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам Autoconsulting
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.