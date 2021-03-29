В Украине хотят вернуть дорожный сбор для автотранспорта - СМИ

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести обязательный техосмотр для частного автотранспорта. Соответствующий законопроект уже есть на сайте Министерства инфраструктуры.
Однако, кроме возврата техосмотра, в министерстве продвигают и идею возврата дорожного сбора с автовладельцев, пишет autoconsulting
В Мининфраструктуры хотят с помощью дорожного сбора стимулировать украинцев покупать более экологичные авто, то есть привязать ставки дорожного сбора к уровню выхлопа авто.
Это предложение обсуждалось на заседании Кабинета Министров в пакете предложений по развитию электрозарядной инфраструктуры и т.п. Сами ставки не озвучивались.
Кроме того, тот самый “дорожный сбор”, который хотят реанимировать, водители и так сейчас платят – он “зашит” в виде части акциза в стоимость топлива. Его непосредственно уплачивают в бюджет операторы нефтерынка. Более того, Украина отказалась от фиксированного транспортного сбора в 2011 году, после отмены техосмотра и перешла на систему его взимания с реализуемого топлива по нескольким причинам.
Во-первых, исчезла контрольная точка, где государство проверяло уплату транспортного налога (при прохождении ТО).
Во-вторых, налог в цене топлива был более справедливым. Тот, кто больше ездит – больше и платит.
Ранее величина транспортного налога зависела от кубатуры двигателя и никак не учитывала частоту поездок.
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