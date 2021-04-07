Перевозки по Днепру выросли на 66%

По реке Днепр в январе-марте 2021 года было перевезено 1,81 млн т грузов, что на 66%, или на 719,7 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Администрации морских портов Украины.

В январе-марте 2021 года по Днепру было выполнено 1948 рейсов, против 1050 рейсов в 2020 году (85,5%).

«Основная доля грузов – это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 78,7% и достигли 1,05 млн т», – говорится в сообщении АМПУ.

На втором месте – зерновые грузы. Объем их перевозки увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 33,3% – до 586,6 тыс. т.

Кроме этого за три месяца 2021 года объемы перевозки металла по реке выросли в 2,8 раза, до 171 тыс. т.