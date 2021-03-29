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Петрашко: Сокращение ВВП в прошлом году на 4% — один из самых низких показателей в мире

Петрашко: Сокращение ВВП в прошлом году на 4% — один из самых низких показателей в мире

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за 2020 год сократился на 4%, что является одним из самых низких показателей в мире.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в интервью журналу «Корреспондент», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«За 2020 год ВВП Украины сократился на 4%. Это один из самых низких показателей в мире. Я считаю, что мы сделали достаточно много правильных вещей, чтобы минимизировать падение и заложить базу для долгосрочного роста», — заявил Петрашко.

Он отметил, что в результате кризиса пострадали экономики практически всех стран, но бизнесы уже начали адаптироваться. И здесь уже от политики правительства и Минэкономики, в частности, зависит, лучше или хуже они будут приспосабливаться.

По словам чиновника, решали две основные задачи: во-первых, каким образом не допустить увольнения людей, во-вторых — обеспечить доступ к финансовому ресурсу, особенно для микро- и малого бизнеса.

«Правительство ввело простые и эффективные программы помощи по временной безработице. В целом где-то до 500 тысяч человек через работодателей воспользовались таким механизмом и не были уволены. Бизнес получил время, чтобы адаптироваться и перейти при необходимости на дистанционную работу», — отметил глава министерства.

По материалам УКРИНФОРМ
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