За первые лицензии на залы игровых автоматов уплатили 18 миллионов

Первые две лицензии на залы игровых автоматов получило ООО «Геймдев», в бюджет за них поступило 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

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По данным комиссии, поступление средств подтвердила Государственная казначейская служба Украины. Каждая из лицензий стоит 9 миллионов гривен.

«В киевской гостинице „Турист“, харьковской гостинице „Харьков“ и запорожской гостинице „hotel INTOURIST“ будут размещены первые легальные залы игровых автоматов», — добавили в КРАИЛ.

Напомним, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первые лицензии на залы игровых автоматов — их получит ООО «Геймдев».

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