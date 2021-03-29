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В Spotify для Android и iOS появился собственный голосовой помощник

В Spotify для Android и iOS появился собственный голосовой помощник

Разработчики Spotify продолжают делать музыкальный сервис привлекательным для пользователей. На этот раз стало известно о появлении собственного голосового помощника, с помощью которого можно управлять воспроизводимой музыкой посредством голосовых команд.

Нововведение стало доступно ограниченному числу пользователей сервиса на устройствах под управлением Android и iOS.

Для начала взаимодействия с голосовым помощником достаточно сказать «Привет, Spotify», когда приложение сервиса открыто. С его помощью можно осуществлять управление воспроизведением, прослушивать какие-то конкретные треки и плейлисты или же музыку интересующих исполнителей. Это очень удобно, поскольку для управления не нужно постоянно брать смартфон в руки, достаточно выдать соответствующую голосовую команду, чтобы переключиться на прослушивание чего-либо или остановить воспроизведение.

Для использования новой функции потребуется дать разрешение Spotify на использование микрофона устройства. Сам же голосовой помощник можно активировать в разделе голосовых взаимодействий меню настроек приложения.

Политика конфиденциальности Spotify говорит о том, что сервис сохраняет записи и расшифровки голосовых команд только после пробуждения ассистента с помощью соответствующей команды или нажатия на кнопку голосового управления в приложении.

По материалам 3dnews.ru
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