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Новый складной планшет Samsung

Новый складной планшет Samsung

Samsung получила новый патент, описывающий принцип работы планшета с гибким дисплеем. Дизайнеры-энтузиасты портала Letsgodigital создали серию рендеров, которые демонстрируют особенности концептуальной новинки.

По мнению аналитиков, активное расширение линейки смартфонов с гибкими дисплеями свидетельствует о том, что выход планшета Samsung с аналогичным экраном — вопрос времени. Появление нового патента, который датируется 16 февраля 2021 года и выдан Управлением по патентам и товарным знакам США, раскрывает видение компании нового сегмента устройств.


Фото: Letsgodigital

Характерная особенность планшета — существенное увеличение толщины корпуса в области сгиба и уменьшение к верхнему и нижнему краю. Примечательно, что на дисплее нет выреза под фронтальную камеру. Учитывая, что самая массивная часть корпуса расположена в области петель, производитель именно там разместил стереодинамики, зарядный порт и кнопку включения устройства.


Фото: Letsgodigital

Устройство пока существует исключительно в виде концепта и патента. Представители Samsung не раскрывали планы относительно выпуска планшета с гибким дисплеем.

По материалам 4PDA
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