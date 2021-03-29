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Крупный бизнес в I квартале уплатил более 53 миллиардов налогов

Крупный бизнес в I квартале уплатил более 53 миллиардов налогов

Крупные плательщики налогов в І квартале 2021 года уплатили в сводный бюджет налогов на сумму 53,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

«За І квартал 2021 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов уплачено в сводный бюджет налогов на сумму 53,7 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По сообщению руководителя Центрального управления Николая Чмерука, проведен анализ с начала года и установлена пятерка отраслей, которые обеспечили наибольшие поступления в госбюджет, а именно более 40,5 млрд грн, что составляет 75% всех поступлений по управлению.

«В этом году отрасли — лидеры по уплате налогов в бюджет страны немного изменили свои позиции в рейтинге», — отметил Чмерук.

Так, в пятерку вошли такие отрасли, как: транспортная (в т.ч. газораспределительная) — оплачено 10,1 млрд грн, что на 83,7% больше, чем в прошлом году за І квартал, оптовая и розничная торговля — 10 млрд грн, что на 30,4% больше, добывающая — 8,7 млрд грн, что на 1,4,% меньше, перерабатывающая — 6,5 млрд грн, что на 8,7% больше и поставки электроэнергии — более 5 млрд грн, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году за І квартал.

По материалам УКРИНФОРМ
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