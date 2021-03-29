Правительство изменило правила пересечения границы для украинцев

Правительство освобождает от обязательной самоизоляции после пересечения границы украинцев, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В постановление правительства от 9 декабря 2020 года соответствующие изменения внесли 7 апреля.

Ранее украинцев освобождали от самоизоляции, если ПЦР-тестирование было проведено не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Условие для ПЦР-теста не позднее, чем за 72 часа ранее работало только для иностранцев.

Также правительство разрешило пересечение границы без ПЦР-теста детям-иностранцам и детям без гражданства, не достигшим 12 лет.

Кроме того, иностранцам, постоянно проживающим на территории Украины, разрешали уходить на самоизоляцию с установкой приложения «Дій вдома».

Раньше такое условие было только для граждан Украины.

Справка Finance.ua:

С 22 марта украинцы должны идти на самоизоляцию после пересечения границы, если у них нет негативного результата теста.

Ранее Кабинет Министров ужесточил правила въезда иностранцев в Украину

Иностранцы могут пересекать границу при наличии страхования, а также ПЦР -теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа.

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