В Украине присудили первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн

Дрогобычский горрайонный суд Львовщины оштрафовал на 17 тыс. грн водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, которое было принято на основе новых штрафов.
Как указано в постановлении суда за 5 апреля, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью 20 марта. Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывают.
В суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем,как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.
Судья Руслана Курус признала его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — Радуцкий10 ч. назад - 518 7
Представлена защитная маска с вентиляторами и встроенными наушниками (фото)16 ч. назад - 576 4
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырасти10 ч. назад - 607 3
Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписания2 ч. назад - 316 2
НАПК проверит чиновников, задекларировавших Bitcoin3 ч. назад - 318 2
Межбанк: стоит ли ждать нового взлета курса доллара8 ч. назад - 2406
Резкого укрепления гривны не будет - НБУ10 ч. назад - 1835 2
В Украине упростили перенос мобильных номеров11 ч. назад - 1165
НБУ готов поднять учетную ставку, чтобы сдержать рост инфляции11 ч. назад - 916
Основания для проведения налоговой проверки без предупреждения6 ч. назад - 882 1
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаВчера, 12:10 - 89
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 769 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2257 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1675 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1105