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В Украине присудили первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн

В Украине присудили первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн

Дрогобычский горрайонный суд Львовщины оштрафовал на 17 тыс. грн водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это первое обнародованное в реестре постановление суда, которое было принято на основе новых штрафов.

Как указано в постановлении суда за 5 апреля, водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью 20 марта. Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывают.

В суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем,как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.

Судья Руслана Курус признала его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами в течение года.

Справка Finance.ua:

  • с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и существенно усилилась ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.
  • Минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения, – 17 тыс. грн (ранее штраф составлял 10,2 тыс. грн).
  • А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

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По материалам Zaxid.net
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