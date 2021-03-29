НАПК проверит чиновников, задекларировавших Bitcoin

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку чиновников, которые в своих декларациях за 2020 год указали, что владеют криптовалютой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель управления проведения обязательных полных проверок НАПК Сергей Петухов.
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“В этом году мы уже начали 250 проверок и в рамках некоторых из них уже проверяем задекларированные Bitcoin. Если мы обнаружим, что указанная информация о владении криптовалютой является недостоверной – это основание для административной или уголовной ответственности”, – написал он.
По его словам, НАПК указало в разъяснениях, что криптовалюты надо декларировать как нематериальные активы в разделе 10 декларации с указанием вида крипты, даты приобретения и общей стоимости приобретенного актива на дату приобретения.
“При проверке декларации мы посмотрим, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов крипты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов”, – добавил Петухов.
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