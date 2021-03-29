Невыполнение плана расходов за 2020 год стало самым большим за последние 5 лет - Пацкан

Невыполнение плана расходов госбюджета в 2020 году является крупнейшим за последние 5 лет и составляет 68 млрд грн.

Об этом сообщает глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя Выводы о результатах анализа годового отчета о выполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

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«Объем расходов каждой четвертой бюджетной программы был изменен решениями правительства. При этом суммы расходов по отдельным программам пересматривали несколько раз», — говорится в сообщении.

Так, из Фонда COVID-19 не использовали 12 млрд грн (15%). Также в 2020 году на 4,6 млрд грн (2,8%) меньше плана расходы государственного бюджета на трансферты местным. Это следствие непредоставления 5 субвенций на сумму 2,9 млрд грн и невыполнения плана расходов на предоставление 27 субвенций на сумму 1,7 млрд грн.

Глава Счетной палаты добавил, что выросла задолженность по займам, предоставленным с единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда для выплаты пенсий и пособий. В общем, по состоянию на 1 января 2021 года не возвращены 62 млрд гривен.