По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (56,132 млн грн и 63,689 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (68 и 43), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,89−27,90 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 111 активных заявок по доллару на сумму 119,821 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9000 — 200 000
27,9000 — 80 000
27,8900 — 100 000
27,8900 — 100 000
27,8800 — 12 000
27,8800 — 25 000
27,8800 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8000 — 2 000
27,8500 — 28 000
27,8800 — 50 777
27,8800 — 10 000
27,8900 — 8 000
27,8900 — 45 555
27,8900 — 27 222
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9229 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8712 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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