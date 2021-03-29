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Фракционную оценку недвижимости предлагают отменить

Фракционную оценку недвижимости предлагают отменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5317 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающихся оценочной деятельности.

По пояснительной записке к законопроекту № 5317 предусматриваются изменения в Земельный кодекс Украины, Закон Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине», Закона Украины «Об оценке земель» и Закона Украины «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости».

Цель предложенных изменений – ликвидация практики «фракционной» оценки недвижимого имущества в Украине.

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Такая оценка определяет стоимость недвижимого имущества как сумму стоимости земли и земельных улучшений. В частности, вышеуказанным законопроектом предусмотрено исключить из законодательства по оценке экспертную оценку земли.

Заметим, что ее сегодня применяют при совершении гражданско-правовых сделок по земельным участкам.

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По материалам Build Portal
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