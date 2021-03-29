Основания для проведения налоговой проверки без предупреждения

В Налоговой службе напоминают, что фактическая проверка проводится без предупреждения налогоплательщика (лица).
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Тернопольской области.
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Такая проверка может проводиться на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю, или лицам, которые фактически проводят расчетные операции, под расписку до начала проведения такой проверки, и при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
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