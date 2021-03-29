Основания для проведения налоговой проверки без предупреждения

В Налоговой службе напоминают, что фактическая проверка проводится без предупреждения налогоплательщика (лица).

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Тернопольской области.

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Такая проверка может проводиться на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю, или лицам, которые фактически проводят расчетные операции, под расписку до начала проведения такой проверки, и при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

в случае если по результатам проверок других налогоплательщиков выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства относительно производства и оборота подакцизных товаров;

проведение налогоплательщиком расчетных операций, ведение кассовых операций, наличие патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы, и возникает необходимость проверки таких фактов;

в случае наличия информации от государственных органов или органов местного самоуправления, которая свидетельствует о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы, в частности, проведение налогоплательщиками расчетных операций, ведение кассовых операций, наличие патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы, производство и оборот подакцизных товаров;

письменного обращения покупателя (потребителя) о нарушении налогоплательщиком установленного порядка проведения расчетных операций, кассовых операций, патентования или лицензирования;

неподача субъектом хозяйствования в установленный законом срок обязательной отчетности об использовании регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, расчетных книжек и книг учета расчетных операций, подача их с нулевыми показателями;

в случае получения информации о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и целевого использования спирта налогоплательщиками, оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или равномерами-счетчиками, а также осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, горючего;

в случае выявления по результатам предварительной проверки нарушения законодательства;

в случае получения информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, а также ведения физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Справка Finance.ua:

Документы должен показать работодатель при проверке законности трудовых отношений: налогоплательщик обязан предоставить должностным лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, относящиеся или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки (п. 85.2 НКУ ).

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