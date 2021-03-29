Twitter вела переговоры о покупке Clubhouse за $4 млрд — Bloomberg

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о приобретении голосовой соцсети Clubhouse.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, знакомых с этим вопросом.

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По их словам, стороны обсуждали потенциальную оценку Clubhouse примерно в $4 млрд. В настоящее время переговоры остановились по неизвестным причинам.

Представитель Twitter отказался от комментариев Bloomberg. Представитель Clubhouse также не ответил на запрос о комментарии.

После того, как представители Twitter и Clubhouse не смогли договориться, голосовая соцсеть начала искать новый раунд финансирования с оценкой в ​​$4 млрд.

В среду акции Twitter выросли примерно на 3%, в результате чего рыночная стоимость компании из Сан-Франциско составила $55,1 млрд.