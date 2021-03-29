Межбанк: стоит ли ждать нового взлета курса доллара

Вчерашний рост котировок доллара на межбанке с явной целью продавцов постараться дотянуть курс до 28 гривен в ближайшее время — снова озадачил потенциальных покупателей валюты. С одной стороны — они уже неоднократно наблюдали такие точечные загоны котировок вверх и затем их такой же быстрый спад. Это станет частично удерживать сегодня на торгах наиболее пугливых покупателей от лихорадочной покупки по принципу «а вдруг будет дороже».
С другой стороны — вчера спрос на валюту действительно несколько вырос и не только за счет покупок Ситибанка. Представители реального сектора экономики — в первую очередь крупные торговцы топливом и ритейлеры — тоже «засветились» на рынке. А это значит, что продавцы и в четверг попытаются развить свой вчерашний успех.
Вот в этой позиционной борьбе интересов крупных игроков и пройдут торги 8 апреля. «Минфин» не склонен драматизировать ситуацию и значительных скачков курса свыше максимума в 28,05 гривен в четверг не ожидает. Причина одна — как бы ситуативно не вырос спрос — он все равно ниже, чем был до коронавирусных новых ограничений. А вот предложение все равно увеличится — у аграриев из-за постепенного улучшения погоды начинается пик весенне-полевых работ. Им нужна гривна для их финансирования и поэтому они активно продают валюту. Металлурги тоже не будут от них сильно отставать — им надо обеспечивать свои текущие хозяйственные траты, а значит — и с их стороны приток валюты на межбанк не оскудеет. В этих условиях — предпосылок для значительного взлета котировок доллара на межбанке нет.
По нашим прогнозам статистика межбанка в четверг будет в пределах до $ 135−150 млн при совершении до 450−500 сделок.
Котировки межбанка, по прогнозам, 8 апреля будут в пределах: доллар — коридор 27,80−28,05 грн, евро — коридор 32,90−33,35 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 27,65−28,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.
Евро: в банках коридор 32,65−33,35 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,75−33,15 грн при спреде до 20 копеек.
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 27,60−27,85 грн и продажа 27,90−28,10 грн.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,75−27,85 грн и продажа 27,87−27,92 грн.
Курс доллара на Межбанке график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США 27,94 / 27,96
евро 33,22 / 33,24
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1908 / 1,1909
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