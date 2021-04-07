Сколько времени проводят в пробках водители в разных городах мира

В Киеве 5 апреля действует жесткий карантин. В общественный транспорт теперь пускают только по специальным пропускам, и горожане, чтобы добраться на работу, пересели на собственные авто или на такси. В результате в столице транспортный коллапс – многокилометровые пробки, осложненные к тому же ремонтом дорог. Аналогичная ситуация была и во время прошлогоднего локдауна.
Согласно рейтингу Traffic Index, в 2020 году в Киеве индекс загруженности дорог составил 51%. Только 48 дней в столице было относительно свободное движение. Худший день был в пятницу, 18 декабря, тогда индекс загруженности дорог составил 101%.
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В среднем киевские водители за год провели в пробках 207 часов.
В Одессе индекс загруженности дорог составил 44%, местные водители стояли в пробках в среднем 6 дней и 23 часа. В Харькове у автомобилистов на пробки ушло 6 дней и 19 часов, в Днепре – 6 дней и 3 часа.
В Стамбуле (Турция) и Чунцине (Китай) в прошлом году водители потратили 8 дней и 8 часов на дорожные пробки.
Более 7 дней на пробки пошло у водителей в Маниле (Филиппины), Бангкоке (Таиланд), Мумбаи (Индия).
На уровне нашей Одессы в пробках в прошлом году провели времени водители Бангалора (Индия) – 6 дней и 23 часа.
В румынском Бухаресте автомобилисты стояли в пробках 6 дней и 21 час. Всего более 6 дней потратили на них также водители Нью-Дели (Индия), Тель-Авив (Израиль), Чанчуня (Китай), Тайбэя (Тайвань), Лодзи (Польша), Дублин (Ирландия), Токио (Япония), Краков (Польша).
Водителям в бразильском городе Ресифи пришлось отстоять в пробках 5 дней и 15 часов, также, как и водителям в перуанской Лиме. В Пуне (Индия) автомобилисты потратили на дорожные заторы 5 дней и 13 часов, в Каире (Египет) – 5 дней и 6 часов, в Мехико (Мексика) – 5 дней и 4 часа.
Инфографика Слово и дило
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