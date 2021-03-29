ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине (инфографика)

В марте текущего года украинский автопарк пополнили 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 61% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствует аналитика Укравтопрома.
Из этого количества легковых автомобилей – 627 шт. и 33 коммерческих авто.
Новые или подержанные? Относительно марта прошлого года регистрации растаможенных легковых электромобилей выросли на 62%, а коммерческих – на 43%. Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, которых большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введения тогда карантина.
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В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее. В то же время, регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% до 65 шт. В коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошлом месяце был новым. Тогда как в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.
ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине:
Всего по итогам первого квартала 2021 года в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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