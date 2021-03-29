0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине (инфографика)

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине (инфографика)

В марте текущего года украинский автопарк пополнили 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 61% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует аналитика Укравтопрома.

Из этого количества легковых автомобилей – 627 шт. и 33 коммерческих авто.

Новые или подержанные? Относительно марта прошлого года регистрации растаможенных легковых электромобилей выросли на 62%, а коммерческих – на 43%. Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, которых большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введения тогда карантина.

Читайте также: Украинцы увеличили регистрации старых авто на 10%

В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее. В то же время, регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% до 65 шт. В коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошлом месяце был новым. Тогда как в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине:

  • Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf – 151 регистрация.
  • Предыдущие два месяца титул бестселлера удерживал Chevrolet Bolt, а в марте эта модель опустилась на второе место с результатом 122 зарегистрированные машины.
  • Третьей по популярности стала Tesla Model 3 с результатом – 66 авто.
  • Tesla Model S приобрели 43 украинца, и это четвертый результат.
  • Замыкает мартовскую пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Kangoo Z.E. В зачете этого автомобиля 29 мартовских регистраций.

Кредитные карты для водителей 🚗

Всего по итогам первого квартала 2021 года в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.