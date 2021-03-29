За первую неделю банки выдали «теплых» кредитов на 33 миллиона

За первую неделю работы программой «теплых кредитов» воспользовались 797 семей.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия:
«Теплые кредиты» предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.
«Как и в предыдущие годы, для нас важно оказать помощь домохозяйствам, которые приобщаются к энергоэффективности и таким образом оптимизируют свое энергопотребление. Государственная поддержка – 20-35% возмещения по «теплым кредитам» – позволяет снять финансовую нагрузку на семьи в ходе энергомодернизации. Кроме этого, после проведенных работ семьи могут рассчитывать на меньшие объемы платежек за коммунальные услуги», – прокомментировал Константин Гура, и.о. Председателя Госэнергоэффективности.
Перечень энергоэффективных материалов и оборудования, которое можно приобрести по условиям программы:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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