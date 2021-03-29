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За первую неделю банки выдали «теплых» кредитов на 33 миллиона

За первую неделю банки выдали «теплых» кредитов на 33 миллиона

За первую неделю работы программой «теплых кредитов» воспользовались 797 семей.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия:

  • 32,4 млн грн – на энергоэффективные материалы и оборудование для мероприятий в индивидуальных домах;
  • 0,5 млн грн – на установку твердотопливных котлов, что позволит уменьшить потребление газа.

«Теплые кредиты» предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

«Как и в предыдущие годы, для нас важно оказать помощь домохозяйствам, которые приобщаются к энергоэффективности и таким образом оптимизируют свое энергопотребление. Государственная поддержка – 20-35% возмещения по «теплым кредитам» – позволяет снять финансовую нагрузку на семьи в ходе энергомодернизации. Кроме этого, после проведенных работ семьи могут рассчитывать на меньшие объемы платежек за коммунальные услуги», – прокомментировал Константин Гура, и.о. Председателя Госэнергоэффективности.

Перечень энергоэффективных материалов и оборудования, которое можно приобрести по условиям программы:

  • радиаторы отопления;
  • рекуператоры теплоты вентиляционного воздуха;
  • теплонасосные системы для водяной системы отопления и/или горячего водоснабжения;
  • система солнечного теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;
  • узлы учета воды;
  • многозонные приборы учета электрической энергии;
  • оборудование и материалы для термомодернизации внешних стен, подвальных помещений, чердаков, кровель и фундаментов;
  • окна и балконные двери с энергосберегающим стеклом (кроме однокамерных);
  • электроаккумулирующие системы;
  • оборудование для подзарядки электромобилей.

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По материалам Finance.UA
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