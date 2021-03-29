За первую неделю банки выдали «теплых» кредитов на 33 миллиона

За первую неделю работы программой «теплых кредитов» воспользовались 797 семей.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия:

32,4 млн грн – на энергоэффективные материалы и оборудование для мероприятий в индивидуальных домах;

0,5 млн грн – на установку твердотопливных котлов, что позволит уменьшить потребление газа.

«Теплые кредиты» предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

«Как и в предыдущие годы, для нас важно оказать помощь домохозяйствам, которые приобщаются к энергоэффективности и таким образом оптимизируют свое энергопотребление. Государственная поддержка – 20-35% возмещения по «теплым кредитам» – позволяет снять финансовую нагрузку на семьи в ходе энергомодернизации. Кроме этого, после проведенных работ семьи могут рассчитывать на меньшие объемы платежек за коммунальные услуги», – прокомментировал Константин Гура, и.о. Председателя Госэнергоэффективности.

Перечень энергоэффективных материалов и оборудования, которое можно приобрести по условиям программы:

радиаторы отопления;

рекуператоры теплоты вентиляционного воздуха;

теплонасосные системы для водяной системы отопления и/или горячего водоснабжения;

система солнечного теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;

узлы учета воды;

многозонные приборы учета электрической энергии;

оборудование и материалы для термомодернизации внешних стен, подвальных помещений, чердаков, кровель и фундаментов;

окна и балконные двери с энергосберегающим стеклом (кроме однокамерных);

электроаккумулирующие системы;

оборудование для подзарядки электромобилей.

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