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Правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Кабинет Министров на заседании 7 апреля утвердил план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года. Эта стратегия сегодня является основным программным документом, определяющим развитие транспортной отрасли на ближайшие 9 лет.

Об этом сообщается на сайте министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что план по реализации стратегии определяет конкретные этапы и сроки выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной деятельности и комплексного развития отрасли в целом. В каждом из четырех основных направлений Стратегии определен перечень задач, которые необходимо решить для урегулирования существующих проблем. Каждая задача имеет соответствующие этапы выполнения, ответственных исполнителей, сроки и индикаторы.

Документ был разработан при поддержке представительства Евросоюза в Украине. Он предусматривает внедрение европейского зеленого курса и замену общественного транспорта на более современный и экологичный, и улучшение услуг по перевозке пассажиров, и развитие велосипедной инфраструктуры и тому подобное.

В частности, в план мероприятий включены:

  • проекты развития транспортной инфраструктуры как на региональном, так и на межгосударственном уровнях, реализация которых направлена на повышение безопасности, качества и доступности транспортных услуг;
  • привлечение инновационных технологий и внедрение льгот для поддержки национальных производителей, которые были предложены профильными ассоциациями;
  • повышение качества предоставления транспортных услуг, их экологичность и соответствие мировым стандартам, интеграция украинской транспортной системы в европейскую сеть и тому подобное.
По материалам Mind
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