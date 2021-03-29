Правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Кабинет Министров на заседании 7 апреля утвердил план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года. Эта стратегия сегодня является основным программным документом, определяющим развитие транспортной отрасли на ближайшие 9 лет.
Об этом сообщается на сайте министерства инфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что план по реализации стратегии определяет конкретные этапы и сроки выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной деятельности и комплексного развития отрасли в целом. В каждом из четырех основных направлений Стратегии определен перечень задач, которые необходимо решить для урегулирования существующих проблем. Каждая задача имеет соответствующие этапы выполнения, ответственных исполнителей, сроки и индикаторы.
Документ был разработан при поддержке представительства Евросоюза в Украине. Он предусматривает внедрение европейского зеленого курса и замену общественного транспорта на более современный и экологичный, и улучшение услуг по перевозке пассажиров, и развитие велосипедной инфраструктуры и тому подобное.
В частности, в план мероприятий включены:
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