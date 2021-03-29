Зеленский подписал закон о запрете коллекторам угрожать должникам - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний.
Об этом сообщила одна из инициаторов этой законодательной инициативы — народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
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«Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый „коллекторский закон“) только что подписан Президентом! Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия — запрещено!» — написала Василевская-Смаглюк.
Документ предусматривает:
h2. Новый закон для коллекторов 👔
«Важный закон подписан Президентом», — написал в Telegram-канале при этом министр Кабинета Министров Олег Немчінов, также распространив сообщение Василевской-Смаглюк.
Добавим, что пока на сайте ВР не указано, что закон подписан Президентом.
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