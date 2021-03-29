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Зеленский подписал закон о запрете коллекторам угрожать должникам - нардеп

Зеленский подписал закон о запрете коллекторам угрожать должникам - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний.

Об этом сообщила одна из инициаторов этой законодательной инициативы — народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

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«Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый „коллекторский закон“) только что подписан Президентом! Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия — запрещено!» — написала Василевская-Смаглюк.

Документ предусматривает:

  • запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать, шантажировать должников, а также вводить их в заблуждение о размере долга, осуществлять действия, посягающие на личную достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц;
  • необходимость кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юридическими лицами, включенными в соответствующий реестр НБУ, усилит юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение закона.

h2. Новый закон для коллекторов 👔

«Важный закон подписан Президентом», — написал в Telegram-канале при этом министр Кабинета Министров Олег Немчінов, также распространив сообщение Василевской-Смаглюк.

Добавим, что пока на сайте ВР не указано, что закон подписан Президентом.

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По материалам УНН
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