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Представлена защитная маска с вентиляторами и встроенными наушниками (фото)

Представлена защитная маска с вентиляторами и встроенными наушниками (фото)

Известный певец Уильям Адамс (William Adams) — фронтмен группы Black Eyed Peas, известный также как Will.i.am, представил высокотехнологичную защитную маску Xupermask — очень востребованный аксессуар по нынешним временам.

Вместе с Уильямом над устройством трудились специалисты американской компании Honeywell, а дизайн в стилистике киберпанк разработан Хосе Фернандесом (Jose Fernandez), который также создавал скафандры для SpaceX.


Фото: ixbt.com

Маска оснащена двумя вентиляторами и фильтрами HEPA. Это базовые возможности устройства, к которым Will.i.am добавил беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой Bluetooth 5.0. Для большего погружения в футуристическую эстетику предусмотрена встроенная подсветка.

Новинка поступит в продажу в США и Европе 8 апреля в двух цветах (чёрном и белом) и двух размерах по цене 300 долларов.


Фото: ixbt.com

По материалам internetua.com
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