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Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырасти

Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырасти

Прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине — на 4%. Но когда говорится о глобальной экономике, то риски всегда есть. В то же время 4%, о которых говорит Международный валютный фонд — это ниже, чем заложено в Госбюджете на 2021 год. Там — 4,2 — 4,3% реального роста.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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По его словам, рост ВВП в 2021 году возможен благодаря потреблению домохозяйств. Средняя зарплата будет увеличиваться. Кредитный ресурс станет доступнее, в частности благодаря программе 5−7-9% и ипотечному кредитованию.

Также внутренний валовой продукт может увеличиться благодаря:

  • инвестициям;
  • дополнительным расходам государственного бюджета;
  • улучшению мировой конъюнктуры.

Он отметил, что Украина -экспортное зависимое государство. Она почти половину своего ВВП получает благодаря внешним рынкам.

«Это базовый прогноз. Мы ожидаем, что этот рост может быть больше», — подчеркнул Устенко.

Напомним, что глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко спрогнозировал рост экономики на 4,6% ВВП.

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По материалам Телеканал 24
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