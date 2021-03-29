Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырасти

Прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине — на 4%. Но когда говорится о глобальной экономике, то риски всегда есть. В то же время 4%, о которых говорит Международный валютный фонд — это ниже, чем заложено в Госбюджете на 2021 год. Там — 4,2 — 4,3% реального роста.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Читайте также: Глава Нацбанка Украины допускает снижение ВВП в I кв.-2021

По его словам, рост ВВП в 2021 году возможен благодаря потреблению домохозяйств. Средняя зарплата будет увеличиваться. Кредитный ресурс станет доступнее, в частности благодаря программе 5−7-9% и ипотечному кредитованию.

Также внутренний валовой продукт может увеличиться благодаря:

инвестициям;

дополнительным расходам государственного бюджета;

улучшению мировой конъюнктуры.

Он отметил, что Украина -экспортное зависимое государство. Она почти половину своего ВВП получает благодаря внешним рынкам.

«Это базовый прогноз. Мы ожидаем, что этот рост может быть больше», — подчеркнул Устенко.

Напомним, что глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко спрогнозировал рост экономики на 4,6% ВВП.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫