Степанов заявляет, что на закупку вакцин нужно еще ₴6,5 миллиарда

Министерство здравоохранения оценивает дополнительную потребность в средствах, которые необходимы для закупки вакцин против коронавируса, в 6,5 млрд гривен.

Об этом во время заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«На сегодня эта потребность, по нашим подсчетам, ориентировочно составляет около 6,5 млрд гривен», — сказал министр.

Он напомнил, что при формировании проекта государственного бюджета на 2021 год Минздрав просил выделить на закупку вакцин против коронавируса 15,1 млрд гривен, однако в бюджете под эти нужды выделено лишь 4 млрд гривен с возможностью увеличить финансирование. Степанов обратился в Министерство финансов с просьбой о выделении дополнительного финансирования для закупки дополнительных доз вакцин для обеспечения прививками 70% взрослого населения Украины.

Напомним, в Украине по состоянию на 6 апреля первую дозу вакцины от COVID-19 получили 15 585 человек, с начала кампании привито 320 265 человек, из которых завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 2 человека.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов для престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Кроме того, в Украину прибыло 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

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