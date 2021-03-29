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Правительство уменьшило проценты по кредиту, который брался на импорт газа в 2009 году

Правительство уменьшило проценты по кредиту, который брался на импорт газа в 2009 году

Кабинет Министров согласовал дополнительный договор между НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Ощадбанк», в соответствии с которым процентная ставка по кредиту 2009 года будет уменьшена с 16,5% годовых до 12%.

Соответствующее распоряжение «Некоторые вопросы деятельности акционерного общества „Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины““» правительство одобрило на своем заседании 7 апреля.

«Целью принятия распоряжения является согласование Дополнительного договора № 19 Кредитного договора от 5 июня 2009 года, заключенного между НАК „Нафтогаз Украины“ и АО „Ощадбанк“, касающихся внесения изменений в части уменьшения процентной ставки за пользование кредитными средствами с 16,5% годовых до 12% в гривнах на 183 дня с даты подписания дополнительного договора», — говорится в пояснительной записке.

По состоянию на 2021 год задолженность по кредиту составляет 1971,8 млн грн. Конечный срок погашения указанной задолженности — 24 декабря 2024 года.

В июне 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Ощадбанк» заключили кредитный договор, который был обеспечен государственной гарантией. Целью привлечения кредитных средств было обеспечение расчетов за природный газ, который закачивался в подземные хранилища на выполнение инвестиционного проекта (постановление Кабинета Министров Украины от 3 июня 2009 года № 550). Кредитные средства, полученные по вышеуказанному кредитному договору, в полном объеме были использованы для расчетов за импортированный природный газ.

По материалам УКРИНФОРМ
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