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Правительство расширило финансовую поддержку аграриев

Правительство расширило финансовую поддержку аграриев

На заседании в среду, 7 апреля, Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Документ предусматривает расширение финансовой поддержки аграриев.

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«Правительство расширило направления государственной поддержки сельхозпроизводителей. Качественная и справедливая поддержка аграриев со стороны государства дает возможность этому сектору развиваться и конкурировать на мировых рынках. Теперь такая государственная помощь также сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещение потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, еще одно направление поддержки — это помощь сельхозпроизводителям, которые используют мелиорированные земли.

«Это часть нашего нового и большого проекта по развитию системы орошения, которая даст возможность увеличить урожайность в южных регионах минимум вдвое. Это программа государственно-частного партнерства, и она стоит одной из главных задач для Минагрополитики уже на этот год», — отметил он.

Согласно пояснительной записке, финансирование предложенных направлений будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных в госбюджете на 2021 год по программе «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей». На указанные направления планируется направить 500 млн грн.

По материалам УНН
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