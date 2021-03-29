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Пассажиропоток в метро уменьшился в 5 раз: графики движения поездов изменят

Пассажиропоток в метро уменьшился в 5 раз: графики движения поездов изменят

С начала усиленных карантинных мер в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовалось 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок.

Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

В метрополитене сообщили графики движения на период усиленного карантина.

Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать расходы на перевозку.

Справка Finance.ua:

  • до 16 апреля проезд в общественном транспорте, в том числе метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропуску. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.
По материалам Finance.UA
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