Ryanair сократил прогноз убытков на год

Крупнейший европейский лоукост Ryanair заявил, что ожидает меньшего, чем планировалось, убытка за год до конца марта.
Как сообщает Reuters, Ryanair заявила, что ожидает чистый убыток в размере от 800 до 850 млн евро ($949 млн – $1,01 млрд) за год до 31 марта по сравнению с предыдущим прогнозом в размере от 850 до 950 млн евро.
Авиаперевозчик ожидает, что в течение 12 месяцев до конца марта 2022 года движение будет приближаться к нижней границе ранее запланированного диапазона от 80 до 120 млн пассажиров из-за медленного развертывания вакцины против COVID-19 в Европейском союзе.
Ryanair опубликует свои годовые результаты 17 мая.
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