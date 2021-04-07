Страховой стаж за период нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами (с 2011 по 2014 год)

Могут ли не учесть страховой стаж за период нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами? На этот вопрос отвечает «Пенсионный курьер».
Пример. В страховой стаж не учли женщине период нахождения в отпуске по беременности и родам и трехлетний период, с 2011 по 2014 год, декретного отпуска по уходу за ребенком
В статье 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон 1058) определено, что страховой стаж после 1 января 2004 г. вычисляют по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. И это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.
Перечень лиц, являющихся застрахованными, приведен в статье 11 Закона 1058, пунктом 8 которой предусмотрено, что лица, которые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Страхователями этих лиц являются органы, которые выплачивают соответствующее пособие.
В соответствии с законодательством, в
Только с
Вместе с тем уплата страховых взносов (единого взноса) за лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, введена с
«Согласно ответу управления социальной защиты населения Вы подали необходимые документы для оформления и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, но это не означает автоматического оформления пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Заявление о назначении пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста подается отдельно. Судя по ответу УСЗН, Вы такое заявление не подавали. Поэтому позиция Пенсионного фонда и управления социальной защиты об отказе в зачислении в страховой стаж периода декретного отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет правомерна. Период с 2011 по 2014 не будет включен в Ваш страховой стаж» — такой ответ дали женщине.
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