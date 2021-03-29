В Нацбанке назвали объем государственных заимствований с начала года

С начала года объем государственных заимствований составил: 95 млрд грн, 893 млн долл. и 70,5 млн евро.
Об этом написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
«В целом, с начала года объем государственных заимствований составил 95 млрд грн в национальной валюте, 893 млн долл. и 70,5 млн евро — в иностранной валюте», — написал Данилишин.
По его словам, это составляет 25% от планового объема внутренних государственных заимствований на 2021 год и 18% от общего объема заимствований, предусмотренного законом о госбюджете на 2021 год (с учетом внешних заимствований, которые за первые три месяца текущего года не осуществлялись). Выполнение плана заимствований на 2021 год, который по результатам І квартала выполнен лишь на 73,8%, потребует как активизации выполнения программ сотрудничества с международными финансовыми организациями — официальными кредиторами, так и расширения емкости внутреннего рынка государственных заимствований, отметил Данилишин.
Он также отметил, что объем государственных заимствований в гривне в марте составил 33,2 млрд грн (средневзвешенная ставка — 10,9%), в долларах США — 474 млн долл. (средневзвешенная ставка — 3,81%). Снижение средневзвешенной ставки государственных заимствований в национальной валюте (на 62 б. п. по сравнению с февралем) связано прежде всего с сокращением средней срочности первичных размещений гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ): 48,5% гривневых ОВГЗ в марте были размещены на срок до 1 года (в феврале — 22,7% от общего объема размещений).
Такой подход к управлению государственным долгом Данилишин считает оправданным в контексте уменьшения расходов на обслуживание государственного долга в краткосрочном периоде, однако увеличивает риски рефинансирования государственных заимствований по приемлемой стоимости в средне- и долгосрочном периоде.
«Объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги продолжил сокращаться — на 532 млн грн за неделю. В разрезе других категорий инвесторов в государственные ценные бумаги произошло перераспределение вложений в ОВГЗ от юридических лиц (-8,1 млрд грн за неделю) в пользу банков (+7,6 млрд грн за неделю), доля которых в структуре держателей государственного долга достигла 52,3%», — сообщил Данилишин.
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