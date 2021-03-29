0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Мессенджер Signal тестирует опцию платежей криптовалютой

Мессенджер Signal тестирует опцию платежей криптовалютой

Приложение для обмена сообщениями Signal тестирует новую функцию под названием Signal Payments, которая вводит систему одноранговых платежей криптовалютой.

Об этом сообщает The Verge.

Новая функция теперь поддерживает только один протокол: кошелек MobileCoin и сопутствующую криптовалюту MOB. MobileCoin связана с соучредителем и генеральным директором Signal Мокси Марлинспайком, который консультировал компанию до последнего раунда финансирования, объявленного в прошлом месяце.

“Первым протоколом платежей, для которого мы добавили поддержку, является платежная сеть под названием MobileCoin, которая имеет собственную валюту – MOB и ориентирована на конфиденциальность. Как всегда, наша цель — сохранить ваши данные у пользователя, а не у нас. Дизайн MobileCoin предусматривает, что Signal не имеет доступа к вашему денежному балансу и полной истории транзакций», — написал Джун Харада, руководитель отдела роста и коммуникаций Signal, в своей заметке в блоге.

Компания заявляет, что попробовать эту функцию пока могут в Великобритании. Пользователи могут зарегистрироваться на MobileCoin и получить доступ к этой функции через бета-версию Signal.

Напомним, рост количества загрузок Signal во всем мире начался после 6 января, когда WhatsApp обновил свои условия конфиденциальности и оставил за собой право обмениваться данными пользователей (включая место нахождения и номер телефона) с Facebook, Instagram и Messenger.

По данным компании Sensor Tower, Signal загрузили около 510 тыс. раз на iOS в Китае, а также 100 млн раз в App Store и Google Play в целом.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.