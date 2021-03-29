Мессенджер Signal тестирует опцию платежей криптовалютой

Приложение для обмена сообщениями Signal тестирует новую функцию под названием Signal Payments, которая вводит систему одноранговых платежей криптовалютой.

Об этом сообщает The Verge.

Новая функция теперь поддерживает только один протокол: кошелек MobileCoin и сопутствующую криптовалюту MOB. MobileCoin связана с соучредителем и генеральным директором Signal Мокси Марлинспайком, который консультировал компанию до последнего раунда финансирования, объявленного в прошлом месяце.

“Первым протоколом платежей, для которого мы добавили поддержку, является платежная сеть под названием MobileCoin, которая имеет собственную валюту – MOB и ориентирована на конфиденциальность. Как всегда, наша цель — сохранить ваши данные у пользователя, а не у нас. Дизайн MobileCoin предусматривает, что Signal не имеет доступа к вашему денежному балансу и полной истории транзакций», — написал Джун Харада, руководитель отдела роста и коммуникаций Signal, в своей заметке в блоге.

Компания заявляет, что попробовать эту функцию пока могут в Великобритании. Пользователи могут зарегистрироваться на MobileCoin и получить доступ к этой функции через бета-версию Signal.

Напомним, рост количества загрузок Signal во всем мире начался после 6 января, когда WhatsApp обновил свои условия конфиденциальности и оставил за собой право обмениваться данными пользователей (включая место нахождения и номер телефона) с Facebook, Instagram и Messenger.

По данным компании Sensor Tower, Signal загрузили около 510 тыс. раз на iOS в Китае, а также 100 млн раз в App Store и Google Play в целом.