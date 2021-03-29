Запуск украинского спутника: в правительстве определили источники финансирования

Кабинет Министров принял постановление «Некоторые вопросы создания космической системы „Сич-2−1“». Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета и проекта «Циклон-4».

Постановление приняли во время заседания правительства 7 апреля.

Согласно документу, на завершение «Сич-2−1» пойдут средства остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса «Циклон-4».

Текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и в наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ГКА Генеральным графиком создания космической системы «Сич-2−1» с установленным сроком запуска космического аппарата «Сич-2−1» — декабрь 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, работы по созданию «Сич-2−1» были начаты в 2013 году в рамках выполнения мероприятий Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013−2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ «Южное» обязалось изготовить космический аппарат «Сич-2−1» за свой счет в 98 млн грн.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, «в этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2−1».

По его словам, постановлением регулируются юридические и финансовые вопросы, которые позволят реализовать проект. В частности, финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Напомним, в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что Украина обратилась за помощью к американскому миллиардеру Илону Маску, чтобы запустить спутник ракетой компании SpaceX. Министр добавил, что спутник практически готов, поэтому скоро станет известно, можно ли его совместить с ракетой-носителем SpaceX.

После этого в Государственном космическом агентстве Украины раскритиковали Урусского за такие заявления, отметив, что они «ставят под угрозу завершение работ по спутнику».

Реализация украинско-бразильского проекта по «Циклону-4» началась в 2002 году, когда было достигнуто соглашение по использованию ракеты-носителя «Циклон-4» на пусковом центре Алкантара.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫